Come ormai consuetudine, il Primo Maggio, nella festa dei lavoratori, il vescovo Antonio Napolioni ha presieduto l’Eucaristia in un’azienda del territorio. A ospitare la celebrazione quest’anno è stara l’azienda Italcoppie Sensori di Malagnino, fondata nel 1978 da Canzio Noli e attualmente guidata dai figli Pietro e Mario, specializzata nella produzione di sonde di temperatura. La celebrazione diocesana, ha visto la partecipazione delle rappresentanze istituzionali e del mondo economico (dai sindaci locali ai vertici di Coldiretti e Confcooperative) è stata promossa dall’Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro. Dal Vescovo un invito alla preghiera e alla riflessione sul tema Il lavoro per la partecipazione e la democrazia, proposto a livello nazionale dalla Commissione episcopale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. Prima della celebrazione, il Vescovo ha visitato l’azienda in tutti i suoi reparti, accompagnato dai titolari.

© Riproduzione riservata