Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato la vittoria arrivata oggi allo Zini contro il Pisa: “La squadra ha sempre avuto un’identità forte, tecnica e caratteriale, siamo stati in sofferenza ma senza soffrire, fino al gol regalato non avevamo mai subito occasioni. L’abilità del Pisa nel palleggiare ci ha messo un po’ in difficoltà, non riuscivamo più a prenderli e a livello psicologico stavamo subendo un po’ il colpo. Per il resto un buon primo tempo, non semplice, perché c’erano due giocatori che non giocavano da molto. La mia intenzione era di gestirli per un tempo o un’ora e più, ma era giusto avere certe caratteristiche in campo. Ieri parlavamo di Ciofani, è sempre stato in crescendo il suo apporto alla squadra. A livello fisico, tolti i suoi acciacchi, è sempre cresciuto, oggi ha fatto la partita da Ciofani, ha lavorato per i compagni, è un vantaggio per l’allenatore per avere una scelta in più”.

Sul gruppo: “Io non ho mai avuto problemi con i ragazzi e mai ne avrò. Fare l’allenatore di un gruppo di 28 giocatori forti non è semplice, però stamattina ho detto ai ragazzi che ci aspettavano 3 finali e che in queste 3 finali ci sarebbe stata la possibilità di attingere a tutto, serve a far rifiatare e far mettere in condizione qualcuno. Avverrà così anche a Parma e venerdì prossimo col Cittadella in casa”.

“Loro hanno messo dentro Arena e Tramoni, gente che nell’uno contro uno ti mette in difficoltà – prosegue il mister – Ho ovviato a questa situazione con gli spazi, restando corti e stretti, nel secondo tempo, al di là della prima occasione, abbiamo subito poco, poi dopo il gol c’è stato un po ‘di sbandamento, bisognava fare qualcosa. C’è anche la bravura degli avversari, ma li abbiamo limitati nel modo migliore”.

Su Saro: “Spero di fare la scelta migliore, vorrei dire per rispetto di tutti che non c’è un titolare, ma mi sembra il più in forma”.

Su Coda: “Ha avuto occasioni con la Feralpi, in cui perdi una partita con lui che non riesce a fare gol. Era la foto della Cremo dominante che perde immeritatamente. Oggi qualche occasione in meno, ma portiamo a casa il risultato”.

Su Buonaiuto: “Peccato si sia fatto male, saremmo andati al mercato con altri obiettivi. Poi ha recuperato in fretta, però un conto è allenarsi, un conto è riuscire a metterlo in campo. Sono esigente con lui, deve continuare così ed essere concentrato per fare certe prestazioni, per quel ruolo serve avere un’attenzione importante, non solo di qualità, ma anche di quantità”.

© Riproduzione riservata