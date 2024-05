Ventidue nomi, ma l’elenco potrebbe ulteriromente allungarsi, da qui a sabato 11 maggio, data ultima entro cui è possibile presentare le candidature per le elezioni amminstrative dell’8 e 9 giugno all’Ufficio Elettorale del Comune. Sono i nominativi nella lista che vede come candidato sindaco Ferruccio Giovetti e sono stati diffusi a margine del consiglio comunale di oggi pomeriggio, convocato per surrogare il dimissionario Roberto Chiodelli. Al suo posto è entrata Ilenia Cirrone, aderendo al gruppo Misto (era la prima dei non eletti nel 2019 nella lista della Lega).

Cirrone è una delle candidate della Lista Giovetti; tra gli altri nomi noti, quelli di Pietro Burgazzi e Alessandro Carpani;

1. Biazzi Annalisa – VOLTIDO (CR) 16/05/1964 – FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ASST

2. Borsi Simone – CREMONA 16/01/1977 – LAVORATORE DELLO SPETTACOLO

3. Bottoni Federico – MILANO 23/05/1974 – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

4. Burgazzi Pietro – CREMONA 02/09/1956 – PENSIONATO

5. Carpani Alessandro – CREMONA 20/11/1978 – RESPONSABILE PRODUZIONE AZIENDA ALIMENTARE

6. Cirrone Ilenia – CREMONA 16/04/1971 – DIRETTORE SGA SCUOLA

7. Cisotto Mara – CREMONA 31/10/1986 – INSEGNANTE

8. Dalla Vecchia Paolo – CREMONA 04/08/1970 – COMMENTATORE SPORTIVO

9. Faccini Riccardo – CREMONA 02/10/1967 – QUADRO DIRETTIVO BANCA

10. Lazzari Antonella – CREMONA 01/08/1955 – PENSIONATA

11. Lodigiani Stefano – CREMONA 24/08/1970 – OPERATORE D’ESERCIZIO

12. Marcenaro Paolo – ASMARA (ETIOPIA) 26/04/1949 – PENSIONATO

13. Mazzini Andrea – CREMONA 21/11/1990 – IMPRENDITORE

14. Vigliotta Assunta – MADDALONI (CE) 17/09/1969 –

15. Mussi Virginio – CREMONA 15/02/1960 – LIBERO PROFESSIONISTA

16. Parma Davide – CREMONA 31/03/1962 – ASSICURATORE

17. Parmigiani Paolo – CREMONA 26/11/1969 – DIRETTORE SUPERMERCATO

18. Penna Daniela – CREMONA 17/03/1958 – CASALINGA

19. Popa Mihaela Iuliana – BACAU (ROMANIA) 20/12/1975 – OSS

20. Rastelli Flavio – CREMONA 10/05/1962 – IMPIEGATO AL TERMOVALORIZZATORE

21. Stella Ziglioli Bianca – CREMONA 29/07/1960 – PENSIONATA

22. Zelioli Renato – CREMONA 11/06/1961 – RESPONSABILE RISORSE UMANE

