Il 2024 segna il decennale di inizio delle attività della Fondazione la Pace.

Una presenza che è andata via via crescendo e un servizio al territorio quanto mai importante, data la crescita esponenziale degli anziani, non solo in città, ma anche sul territorio provinciale.

Non si tratta solo di una struttura di accoglienza, ma di una serie di servizi al territorio, variegati e articolati che intercettano i bisogni della fascia fragile della popolazione, dalle cure e servizi domiciliari, al centro diurno integrato; dalla comunità alloggio, ai mini alloggi protetti, fino alla RSA.

E’ questa sfida, e il convegno organizzato per il 17 maggio nella sala consiliare della Provincia di Cremona ne è una prova: obiettivo è quello di pensare a come qualificare sempre al meglio la molteplicità dei servizi offerti: come interagire con la comunità cristiana cremonese per ascoltare e rispondere alle povertà latenti del territorio, ma anche come essere propositivi nell’immaginare percorsi con le giovani generazioni e le scuole, per una interazione proficua tra anziani e ragazzi.

In questa luce si pone anche l’iniziativa dell’open day del 25 maggio, rivolta ai familiari degli ospiti, ma anche a tutti gli amici e ai volontari per una giornata di festa da condividere.

