Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e responsabile nazionale degli enti locali, è giunto a Cremona per la presentazione della lista elettorale di Forza Italia, Udc, noi moderati e Pli, formata da 32 nomi, a sostegno del candidato sindaco Alessandro Portesani.

“Siamo molto aperti alle realtà civiche che pensiamo portino un valore aggiunto e un consenso ulteriore come nel caso di Cremona con Portesani” ha commentato il senatore azzurro Gasparri. “Siamo convinti che lui con la sua lista ci darà una chances in più. Vogliamo ribaltare la gestione di sinistra e l’unione tra civici e centrodestra è una scelta che proponiamo in molte città.

Forza Italia ha accolto molti appelli di sindaci civici da Venezia a Imperia perché a Forza Italia spetta il compito di allargare il perimetro della coalizione, rispettando l’autonomia delle realtà civiche e speriamo anche che a Cremona questo connubio venga premiato dagli elettori per farsi che questa città torni a una guida di centrodestra che manca da un po’ di tempo”.

Sull’Europa il senatore ha commentato che “Forza Italia può fare la differenza puntando su temi come casa, agricoltura, tutela dell’ambiente, l’Europa è indispensabile accorpa 500 milioni di persone e deve affrontare la concorrenza di India e Cina, inoltre non può essere solo l’Europa dei divieti deve accompagnare i paesi con risorse come è stato fatto con il Pnrr”.

Ma venendo alla lista dei candidati delle prossime amministrative, è stato Luca Ghidini, segretario cittadino di Forza Italia, a presentarla, indicandone il suo motto “Cremona è la nostra casa”. Una lista formata “da 32 persone 12 donne, 4 componenti dell’udc, uno di noi moderati e uno per il partito liberale italiano, provengono tutti da diversi ambiti della società civile e rappresentano tutti i mondi, dall’imprenditoria, ai professionisti, al volontariato ai pensionati”.

È intervenuto anche il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Gabriele Gallina che ha espresso apprezzamento per il grande lavoro condotto a livello cittadino per predisporre una lista qualificata e competitiva. A ruota anche Carlo Malvezzi, vice-coordinatore provinciale e responsabile Enti Locali.

“Il primo compito di una amministrazione comunale è di garantire ai cittadini luoghi e spazi pubblici decorosi e ben tenuti. Le strade devono essere asfaltate e pulite, i marciapiedi manutenuti e liberi dai sacchi dei rifiuti, i giardini e i parchi curati e sicuri, le attrezzature e l’arredo urbano integri e funzionanti, l’illuminazione pubblica affidabile. L’insieme di questi interventi realizza una elevata qualità urbana, che consente alle persone e alle famiglie di riappropriarsi degli spazi pubblici”.

Nel suo intervento Giuseppe Trespidi dell’Udc ha sottolineato che il “Partito ha aderito al progetto per realizzare un Ppe a Cremona”. Alessandro Portesani, candidato sindaco del centrodestra nel suo intervento ha parlato invece di un’amministrazione l’attuale che” ha privato la città di una visione per il futuro, con un centrosinistra che ha deturpato la città non ascoltando mai i cittadini”.

Sulla lista di oggi “è fatta di cittadini che hanno deciso di impegnarsi in un progetto politico importante per il cambiamento di Cremona, cittadini che non si riconoscono nella narrazione fiabesca e trionfalistica che ci stanno proponendo gli esponenti della giunta Galimberti- Virgilio, cittadini che ritengono sia necessario lavorare per poter dare un futuro glorioso alla nostra città un futuro che Cremona merita”.

Silvia Galli

