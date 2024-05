E’ Jakub Mareczko (Corratec Vini Fantini) il vincitore del 57º circuito del porto Trofeo Arvedi, secondo Simone Buda (Solme-Olmo) e terzo Alessio Portello (Q36.5 Continental Cycling Team). Il primo classificato aveva già vinto la manifestazione nel 2014.

Come da tradizione, nelle oltre tre ore di corsa, il trofeo Arvedi ha visto una gara divisa in due parti: nella prima il terzetto composto dallo sloveno Otonicar, l’ucraino Tsarenko e Simone Lucca a condurre la testa del gruppo.

Nella seconda parte, composta dagli ultimi tre giri, si torna ad un gruppo compatto con le squadre a predisporre i ciclisti per lo sprint finale.

All’ultimo giro, alla rotonda che apre Via Milano da via Acquaviva, una caduta nella parte centrale del gruppo compromette la gara del secondo classificato, Buda, che chiude il suo sprint in viale Po con qualche problema alla catena: Mareczko per distacco chiude primo, serve il fotofinish per sancire la fine del podio.

Lorenzo Scaratti

