NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Circolazione in zona sud a Cremona difficoltosa dalla tarda mattinata di oggi, per la 57esima edizione del Circuito del Porto, manifestazione sportiva internazionale che con lo spettacolo dei 176 ciclisti in gara, ripaga ampliamente dalla difficoltà ad uscire o rientrare dai garage in strade solitamente invase dal traffico automobilistico come viale Po, via Massarotti e via Trebbia.

Un’edizione segnata da un bellissimo tempo, con 31 formazioni che stanno percorrendo il circuito di 12,850 km da percorrere 14 volte per un totale di 179 km abbondanti di gara.

Fin dal primo mattino la polizia Locale ha provveduto a fare allontanare le auto in sosta (con qualche rimozione) e successivamente i volontari dell’organizzazione hanno presidiato gli incroci. La gara è iniziata alle 13,20, conclusione prevista nella seconda parte del pomeriggio.

Per seguire l’evento questa è la programmazione dell’emittente Cremona1:

– dalle 16:30 le finestre di collegamento durante Diretta Grigiorossa

– alle 21 la differita dell’ultima ora di gara con l’arrivo e le interviste

Martedì 7 maggio inoltre, speciale Circuito del Porto alle 20:30.

