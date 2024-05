La Vanoli sfiora l’impresa con una partita generosa e ben giocata, resta avanti per quasi tutta la gara cedendo solo nell’ultima azione. E’ una bomba di Melli a condannare ingiustamente Cremona. Finisce 72 a 73 con 5 biancoblù in doppia cifra. Il migliore è McCullough con 16 punti, 13 Adrian e 10 per Lacey, Davis ed Eboua. Il migliore a rimbalzo è Golden con 8.

La cronaca

La Vanoli si presenta davanti al pubblico di casa con un parziale di 11 a 0 (con 10 punti di McCullough in 2’30” di gioco) con cui risponde al primo canestro di Caruso in avvio. Messina costretto al rimo time out della gara. Non si placa la fame di vittoria di Cremona che si prende anche la doppia cifra di vantaggio con Golden prima e la bomba di Eboua del 16 a 5. Il primo quarto si chiude sul 26 a 17 per la Vanoli con, oltre ai 10 di McCullough, 8 punti di Lacey.

Nel secondo Cremona cerca di contenere le scarpette rosse come può, ma gli uomini di coach Messina si riavvicinano fino al -3. La reazione della Vanoli è ancora una volta imperiosa e con Eboua, Lacey e McCullough per il 34 a 26 di Cremona. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 39 a 35 in favore di Pecchia e compagni.

Terzo quarto che si apre con una magia di Eboua a cui risponde l’ex Pippo Ricci, ci pensano Adrian e Zanotti a riportare avanti la Vanoli e il terzo va in archivio con la Vanoli a +1 sul 54 a 53.

Nel quarto Milano ritrova il vantaggio e si porta sul +3 (57 a 60) ma Cremona continua a lottare su tutti i palloni e, trascinata dal tifo del suo pubblico rimette un piede avanti sul 64 a 60. Grande cuore e spirito di squadra la Vanoli contiene le bocche da fuoco dell’Olimpia con carattere e determinazione. A 2′ dal termine sono 5 i punti che dividono le due squadre 70 a 65. Finisce 72 a 73 con una tripla di Melli che mette la parola fine a una partita che la Vanoli avrebbe meritato di vincere.

