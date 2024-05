“Vannacci? Dovrebbe ringraziare Corriere della sera e Repubblica per tutti i libri che ha venduto. Il bello delle elezioni Europee è che si possono votare tre candidati, sicuramente per primo io voterò un milanese, Fedriga magari per un friulano, Zaia per un veneto, mi sembra normale”. “Macron? E’ pericoloso, vuole mandare i nostri figli sul campo nella guerra in Ucraina”. “Io sono per meno Europa in Italia e più Italia in Europa. Voglio che l’Europa mi lasci mangiare quello che voglio e non mi imponga la carne sintetica, e piuttosto che mi aiuti a difendere i miei confini dagli sbarchi dei clandestini”.

Così il Salvini – pensiero su alcuni dei punti trattati questo pomeriggio a Cremona in sala Maffei della Camera di Commercio, per presentare il suo libro “Controvento. L’Italia che non si arrende”, in un dialogo con il giornalista Giovanni Palisto. Accompagnato da tutto il quarter generale leghista cremonese e dal candidato sindaco del centrodestra Alessandro Portesani, ha raccontato le origini della sua militanza leghista con Maroni e Bossi (“non saremmo qui se non avessero cominciato loro”), ricordando i capisaldi federalismo e autonomia: “Dopo 30 anni – ha detto a proposito di quest’ultima – ce l’abbiamo fatta, la legge è arrivata in Parlamento nella sua forma definitiva”.

Più volte acclamato dai militanti, ha poi raggiunto la sede del comitato elettorale di Portesani rispondendo alla sua domanda su come si possa vincere a Cremona: “Non fate promesse mirabolanti, scegliete un tema da portare avanti per 35 giorni perché la gente non ha tanto tempo, ricordatevi che decide chi votare tre giorni prima. L’importante è seminare una idea di città, scegliete quello che secondo voi è il tema nel cuore dei cremonesi, con la certezza che manterrete la parola data. E poi parlate a tutti, anche ai tanti stranieri che si sono inseriti, lavorano, vanno a scuola. La differenza non la fa il colore della pelle ma l’essere perbene”. gbiagi

