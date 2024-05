I Carabinieri della Stazione di Montodine hanno denunciato, per porto di oggetti atti ad offendere, un uomo di 25 anni, residente in provincia di Brescia e con precedenti di polizia a carico. La sera del 3 maggio, verso le 23.00, la pattuglia di Montodine, è intervenuta a Trigolo, dove era stata segnalata una lite in strada tra due persone.

Arrivati nel luogo segnalato, i militari hanno trovato e identificato una coppia e l’uomo, ovvero il 25enne, ha riferito ai Carabinieri di essere stato aggredito da alcuni sconosciuti con cui, poco prima, aveva avuto una discussione per futili motivi.

Questo gruppo di persone lo avrebbe colpito con pugni e schiaffi per poi fuggire. Nei pressi di un cestino della spazzatura, i militari hanno rinvenuto un coltello da cucina, che il 25enne ha riferito essere suo, e di averlo gettato poco prima dell’arrivo della pattuglia.

Il coltello è stato sequestrato e il 25enne, non avendo motivo per giustificare il porto dell’oggetto, è stato accompagnato in caserma dove è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

