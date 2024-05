L’eredità di Gianluca Vialli, a 360 gradi, a Cremona il prossimo 30 e 31 maggio. Un evento scientifico internazionale, dal titolo “Update on a Pancreas Cancer. The Gianluca Vialli legacy” è il nome del grande appuntamento che si svolgerà in città in memoria del calciatore cremonese. Con una parte scientifica dedicata alla terribile malattia, il tumore al pancreas, che ha colpito il campione cremonese. Due giorni dedicati alla memoria del calciatore e allo studio del tumore al al pancreas con una serie di eventi scientifici e commemorativi in tre luoghi simbolici di Cremona, il Teatro Filodrammatici ,l’Auditorium Arvedi e Palazzo Trecchi. Nella prima fase medici e specialisti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di chirurgia mininvasa, il tutto coordinato dal professor Gianluca Baiocchi, dell’Asst di Cremona. La riunione del Gruppo Igomips si terrà al Teatro filo il 30 maggio dalle 14 alle 17 con l’attribuzione del premio Gianluca Vialli. Poi ci ci si sposta al Museo del Violino con Fabio Caressa e Luca Dal Monte che presentano l’evento “The Gianluca Vialli legacy” alla presenza della famiglia, con l’intervista a Massimo Falconeri dell’Ospedale San Raffaele che parlerà del tumore al pancreas.

© Riproduzione riservata