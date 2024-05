“Pizzetti Luciano faccia un atto di dignità politica da riformista quale si crede di essere”. “Le amministrazioni di centrosinistra hanno governato come fosse casa loro, con scambi di favori”. Ormai il candidato sindaco del centrodestra ufficiale è passato dalle cadute di stile all’appiattimento su di uno stile che dev’essere il suo autentico: del tutto irricevibile, offensivo e maleducato.

Le due frasi sopra citate svelano non solo la cristallina inadeguatezza della persona, ma anche una acredine carica di offese che lasciamo giudicare ai cremonesi.

Il candidato prima buono per tutte le coalizioni, ora candidato del centrodestra ufficiale, ha incensato Luciano Pizzetti (non Pizzetti Luciano) per mesi, gli ha chiesto tre e tre volte di candidarsi a Sindaco e gli ha offerto il proprio sostegno, poi gli rifila una bordata umana e personale da vergognarsi.

Luciano dovrebbe dimostrare a Portesani di essere degno come se avesse tenuto indegnamente il suo mandato? Dopo vent’anni in cui ha lavorato da Milano e da Roma per Cremona e per i cremonesi dovrebbe render conto a Portesani di cosa esattamente? Luciano Pizzetti (non Pizzetti Luciano) leggiamo che “si crede di essere riformista”; ma chi si crede di essere il candidato del centrodestra ufficiale per permettersi tanta arroganza?

Anzitutto consigliamo a Lui come a tutti, di utilizzate termini di cui si conosca il significato; il concetto di riformismo va maneggiato con cura e sensibilità politica, qualità che non appartengono a chi insulta chi ha lavorato per anni a favore della nostra comunità.

In questo weekand in cui il candidato del centrodestra ufficiale ha svelato i propri lati peggiori, abbiamo sul piatto anche un’accusa infamante che dovrebbe essere formalizzata presso la locale Procura della Repubblica secondo cui le amministrazioni di centrosinistra hanno amministrato facendo favori agli amici. Forse lui non lo sa che Amministrare facendo favori agli amici è reato?

Ma visto che il candidato del centrodestra ufficiale ha collaborato proficuamente con le amministrazioni che accusa, circostanzi per bene le proprie dichiarazioni e ne informi l’Autorità Giudiziaria senza esitare, altrimenti il suo intervento si commenterebbe da solo.

Beh.. che dire: in questo primo fine settimana di maggio, i cremonesi hanno ricevuto spunti interessanti non solo sullo spessore politico, ma anche su quello umano del candidato sindaco del centrodestra ufficiale.

