Il Consorzio Agrario di Cremona vola a Norimberga in Germania per Interzoo, la più importante fiera internazionale di forniture per animali domestici. Dal 7 al 10 maggio, l’azienda cremonese esporrà all’interno del proprio stand (Padiglione 4A / Stand 4A-537) uno dei prodotti più innovativi creati negli ultimi anni: la lettiera vegetale per piccoli animali domestici.

Da tempo, infatti, il Consorzio Agrario di Cremona produce lettiere vegetali derivanti dagli scarti non edibili dei cereali, completamente biodegradabili, la cui distribuzione è attualmente concentrata nei canali specializzati e in grandi catene della Gdo. L’azienda ha la possibilità di produrre sia a marchio proprio (Nature Cat) che a marchio cliente, e di creare a seconda delle esigenze dei clienti formule customizzate con l’aggiunta di ulteriori componenti vegetali.

Secondo Fediaf (la Federazione Europea dei produttori di cibo per animali domestici) nel 2022 in Europa risiedevano circa 127 milioni di gatti e 29 milioni di piccoli mammiferi per un giro d’affari di 24,5 Miliardi di Euro per prodotti e servizi.

A fronte di un mercato in forte espansione e di una richiesta sempre più crescente di prodotti naturali e a basso impatto ambientale, il Consorzio Agrario di Cremona sta implementando un piano per sviluppare ulteriormente questo business rafforzando e migliorando i processi produttivi.

Ad Interzoo, parteciperanno più di 1200 espositori provenienti da 68 paesi e sono attesi circa 40.000 operatori del settore da più di 120 paesi al mondo per la più ampia offerta di gamma di prodotti per animali domestici.

