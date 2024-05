La Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, riunita stamattina in assemblea, chiude con un bilancio positivo. Tante le tematiche affrontate, e da portare sui tavoli politici.

Nel corso dell’assemblea straordinaria, inoltre, l’associazione ha affrontato il cambio di statuto per snellire il comitato direttivo e il consiglio. Intanto ci si prepara per due appuntamenti importanti: la giornata mondiale del latte il primo giugno e a ottobre i festeggiamenti per i 100 anni dell’associazione cremonese.

Il servizio di Silvia Galli

