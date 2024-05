Domenica 12 maggio alle ore 21 l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino di Cremona ospiterà Paolo Fresu Devil Quartet, formato da Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria).

Il quartetto si esibirà nel concerto Impromptus nell’ambito di CremonaJazz, che per tutto il mese di maggio porterà i maggiori esponenti del genere musicale a Cremona.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino a Cremona in piazza Marconi (telefono 0372/080809), aperta da martedì a venerdì dalle 11 alle 17 e sabato e domenica dalle 10 alle 18. Online sul sito www.vivaticket.it. Il prezzo sarà di 25 euro per tutti i settori. Promozione studenti 12 euro.

© Riproduzione riservata