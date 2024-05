Un altro arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato ieri sera dagli agenti della Questura di Cremona. In arresto è finito un 18enne dopo un controllo nella zona di piazza Migliavacca, in città.

Il giovane è stato trovato in possesso di due panetti di haschish per un peso complessivo di 77 grammi. Nel pomeriggio un cittadino aveva avvicinato la pattuglia che passava per i consueti controlli, segnalando di aver visto un gruppo di ragazzi che si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate. Gli agenti hanno notato nella piazza due ragazzi che, secondo le notizie apprese, avrebbero fatto parte del gruppo sospetto.

I giovani , dopo aver notato l’auto di servizio, hanno assunto un comportamento ambiguo, tentando di allontanarsi per sfuggire al controllo. Gli agenti li hanno fermati. A richiesta se avessero qualcosa di illecito, hanno svuotato spontaneamente le tasche. Erano vuote. Ma i poliziotti hanno notato che uno dei due giovani aveva un vistoso rigonfiamento sul petto, intuendo che nascondesse qualcosa nella tasca centrale del giubbotto.

A quel punto il ragazzo ha esibito due panetti di sostanza marrone. Condotto in questura, il 18enne, con precedenti specifici di polizia, è stato messo agli arresti domiciliari. Questa mattina nel processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di firma. Il legale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata a fine giugno.

Sara Pizzorni

