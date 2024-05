E’ tra i candidati della lista “Giovetti – Sicurezza e buonsenso per Cremona” dopo essersi dimesso dalla segreteria cittadina di Noi Moderati, Andrea Mazzini, uno degli insoddisfatti del centrodestra per la scelta fatta dalle segreterie provinciali in merito al candidato sindaco. “Tra i temi più rilevanti da affrontare per Cremona c’è quello della sicurezza e sto pensando ad esempio a zone come quella attorno al Famila, dove in questi ultimi anni c’è stato un degrado generale; poi bisogna rendere accessibili le zone del centro a persone disabili e a famiglie che hanno un bambino con il passeggino e mettere in sicurezza le piste ciclabili, ad esempio quelle di via Giuseppina o via Mantova”.

Tra i punti del programma elettorale della lista Giovetti (che verrà presentata sabato 11 maggio alle 17 a SpazioComune) Mazzini sottolinea poi una “più attenta attenta gestione del verde pubblico e dell’ambiente”. Non da ultimo, “serve un servizio veterinario 24h su 24, 7 giorni su 7 anche nei giorni festivi”, attraverso un dialogo costante con Ats per l’istituzione di una Guardia medica dedicata,

