Lezione di macelleria bovina all’IIS “L. Einaudi”. Il laboratorio didattico della succursale di via Borghetto ha ospitato il trentasettenne Alberto Bonali, studente, ventiquattro anni fa, della prima classe del corso alberghiero dell’istituto ed oggi titolare dell’omonimo esercizio di famiglia, a Quinzano d’Oglio.

Coltello alla mano, Bonali ha spiegato alle due quinte ristorazione i segreti del mestiere, ereditato dal bisnonno, su una grossa mezzena, portata dal negozio, per la dimostrazione pratica, con cui sono stati illustrati i vari tagli di carne e forniti consigli preziosi sulle corrette modalità di conservazione e di frollatura.

Poiché il suo esercizio accoglie da generazioni pure una rinomata gastronomia, il giovane ha spiegato su che tipo di prodotto e di qualità puntare, per fidelizzare i clienti e per non subire l’agguerrita concorrenza della grande distribuzione.

Al termine, il docente di cucina Giuseppe Micocci ha commentato così: “I nostri ex allievi rappresentano una risorsa molto importante a livello didattico, in quanto, attraverso le rispettive esperienze professionali, consentono di approfondire il programma e le attività del PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), che, a scuola, non possono essere trattate in maniera esaustiva. Tenevo molto a questo appuntamento anche in vista dell’Esame di Stato”.

