La tradizionale Notte dei Musei Torriani, che si tiene ogni anno nel periodo della Notte Europea dei Musei e nella settimana in cui il Comune di Cremona apre le porte dei suoi Musei anche per iniziative serali, quest’anno vanta una serie di collaborazioni e sinergie sul territorio. L’appuntamento è per venerdì 17 maggio, dalle 20:00 alle 23:30.

Il tema delle “Onde”, che riassume i due anniversari della prima trasmissione radio in Italia e della nascita di Marconi, ha indirizzato l’area tecnologica dell’Istituto tecnologico di Cremona a lavorare per competenze trasversali su laboratori di elettronica (le Onde Radio), fisica (il suono), chimica (le onde luminose) e a intrecciare sinergie con l’associazione Radioamatori di Cremona, con il Politecnico e con Bergamo Scienza.

Le Onde espressive dei laboratori di teatro hanno invece incontrato progetti importanti come la Rete Otis che valorizza le esperienze teatrali delle scuole nazionali e internazionali; le onde della musica hanno creato sinergie tra la band del Torriani, quella del Galilei e del Polo Romani che si alterneranno nelle esibizioni live durante la serata. Come sempre l’intreccio tra tecnologia e umanesimo è la cifra di questa serata. Si potranno visitare una mostra di Radio d’epoca anni Venti e Trenta; una mostra che racconta la storia dei cellulari dai primi modelli a oggi e poi percorsi che raccontano le intelligenze artificiali tra rischi e opportunità; ci sarà spazio per la poesia, la letteratura sulle onde social, il videomaking e tanto altro. Troveranno una loro vetrina anche i progetti annuali delle classi quarte di educazione civica: per l’area delle scienze in collaborazione con Lilt e per l’area umanistica in collaborazione con il Carcere. E nei corridoi, fra l’altro allietati da un DJ set, la scuola che guida il Cpl non poteva mancare di introdurre i visitatori alla storia della Radio di Peppino Impastato, RadioAut.

L’evento è aperto alla cittadinanza ed è promosso anche da Cremona Musei. Sarà difficile per i visitatori scegliere tra le proposte. C’è spazio per divertirsi, riflettere, imparare.

