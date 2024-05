Si è spento Daniele Villani, medico geriatra molto conosciuto a Cremona e consigliere del Pd per il Comune di Cremona. La notizia si è diffusa rapidamente negli ambienti politici e sanitari e in molti stanno ricordando il suo impegno in particolare nella diagnostica e cura della malattia di Alzheimer e delle altre demenze, oltre che delle cure palliative in geriatria.

Villani è stato anche Fondatore dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA), oltre che Coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione-Sospiro, consulente del CEF, Centro per l’Etica di Fine vita e consigliere del Comitato Scientifico della Fondazione Maestroni di Cremona, Istituto di Ricerca in Cure Palliative.

La prossima settimana, probabilmente mercoledì, si terrà un Consiglio Comunale straordinario per la surroga. Subentrerà la prima dei non eletti della lista del Pd, Alessandra Marrè, anche lei medico geriatra.

© Riproduzione riservata