Una crepa nel muro nel punto esatto in cui ci sono i tasselli che reggono i canestri e la Sansebasket si vede costretta a fermare le proprie attività e rinviare l’appuntamento societario più importante, il Sanseday for Medea, in programma domenica 12 maggio. La palestra Spettacolo, casa dei men in green, non potrà ospitare nè partite, nè allenamenti, nè eventi che prevedano l’utilizzo dei canestri per problemi di agibilità fino a quando non sarà risolto il problema.

Il Sanseday è stato rinviato a data da destinarsi e le giovanili che non hanno ancora terminato il campionato saranno dirottate in altre strutture in attesa di un intervento. L’assessore Zanacchi e l’Ufficio Sport si sono già attivati per le procedure di sostituzione dei canestri e gli interventi sulle pereti.

Per fortuna la struttura muraria non è compromessa e dunque non vi sono rischi gravi per l’impianto, l’unico rischio riguarderebbe i soli canestri, molto vecchi, pesanti e agganciati al muro e che andranno assolutamente sostituiti con strutture più evolute, pur sempre a parete, una volta completato l’intervento sulle due pareti che li sostengono.

In un primo tempo si era anche pensato di recuperare i canestri dismessi dal PalaRadi, ma visti gli spazi ridotti a lato del campo, la Spettacolo non avrebbe ottenuto l’omologazione per le partite, dunque l’unica strada percorribile per poter continuare a giocare le partite ufficiali di pallacanestro è mantenerli appesi al muro.

La Sansebasket, che si è vista costretta a rinviare a data da destinarsi l’evento di chiusura della stagione, fa sapere che il prossimo evento in collaborazione con Medea sarà il 26 maggio in occasione della “100 passi”.

Cristina Coppola

