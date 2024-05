L’Ats della Val Padana ha sottoscritto due Protocolli d’Intesa Locale “per il rinforzo di iniziative di educazione alla mobilità sostenibile come modello di approccio comunitario alla promozione del benessere psico-fisico individuale ed al contrasto delle patologie croniche” con le associazioni locali Fiab Cremona Biciclettando e Fiab Cremasco Aps che aderiscono alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

In linea con il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 e la programmazione prevista dal Piano Integrato Locale di promozione della salute, che contempla anche l’attivazione di uno specifico Laboratorio per l’implementazione di progetti a favore dell’attività fisica e movimento nelle nostre comunità, gli accordi hanno l’obiettivo di incentivare le attività motorie capaci di favorire stili di vita salutari nella cittadinanza in qualunque fascia d’età.

In particolare, i due documenti – che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2027 – prevedono il consolidamento dei progetti di mobilità sostenibile Piedibus e Bicibus, per migliorare il benessere psico-fisico e relazionale delle persone, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi in età scolare.

Tra le azioni previste, ci sono inoltre: la creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili sicuri, che saranno inseriti nell’Anagrafe presente sul sito web di Ats; la realizzazione di esperienze dirette con bambini e ragazzi in qualità di pedoni e ciclisti consapevoli e autonomi, per trasmettere una buona educazione stradale e civica; la promozione del percorso casa-scuola-casa a piedi o in bici, per ridurre l’impatto dell’inquinamento e favorire una viabilità più sicura, soprattutto in prossimità delle scuole; l’organizzazione di momenti di divulgazione su argomenti legati alla promozione di sani stili di vita con l’apporto di personale qualificato.

“L’Ats della Val Padana ritiene fondamentale per la salute della popolazione incentivare le iniziative legate all’attività fisica e al movimento – afferma il direttore sanitario –. Ed è in questo contesto che si inseriscono i due protocolli sottoscritti quest’oggi. Ringraziamo Fiab Cremona e Fiab Crema per essere al nostro fianco nella costruzione di iniziative capaci di innalzare il livello di qualità di vita dei cittadini, fin dalla più giovane età, e di promuovere comportamenti che realmente possono incidere in modo significativo sulla salute, aiutando a prevenire gravi patologie croniche. Una vita attiva è la migliore scelta che possiamo compiere per difendere la nostra salute”.

“Attraverso la sottoscrizione di questo Protocollo l’Ats intende avviare nuove sinergie per promuovere l’attività fisica e il movimento che favoriscano sia il miglioramento del benessere psico-fisico e relazionale delle persone ma anche la cultura e la pratica dell’uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico – commenta Laura Rubagotti, responsabile della Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali -. Andare in bicicletta fa bene alla salute in quanto questa buona pratica aiuta a prevenire molte malattie croniche come l’infarto, l’ipertensione, il diabete, il sovrappeso e l’obesità, l’astenia muscolare e i disturbi del sonno. La nostra Agenzia intende inoltre sostenere ed accompagnare politiche di Urban Health di rigenerazione e riqualificazione urbana che facilitino ed incentivino anche l’uso della bicicletta per un ambiente più salubre, vivibile e che favorisca le relazioni sociali in ogni fascia d’età”.

“Come Fiab Cremona siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione – sottolinea il presidente Piercarlo Bertolotti che è anche coordinatore regionale Fiab -. Il protocollo ha un focus specifico sui più piccoli, coinvolgendo scuole e famiglie, sensibilizzando i genitori rispetto al tema dell’attività fisica come strumento di salute e offrendo ai piccoli opportunità di movimento. Le azioni previste dal protocollo rispecchiano i principi che da 35 anni Fiab porta avanti per promuovere benessere nella comunità”.

“Grande soddisfazione per questa sinergia che mette a fattor comune diverse competenze per obiettivi importanti – evidenzia Massimo Severgnini, delegato dal presidente Fiab Cremasco Aps, Davide Severgnini -. Salute, movimento e attività fisica sono strettamente correlati, ma troppo spesso sottovalutati. La collaborazione con Ats ci rende orgogliosi e ancora di più motivati nel promuovere l’utilizzo della bicicletta e una mobilità alternativa come strumenti di salute”.

