E’ scomparso Roberto Bertoglio, da tempo fuori dalla vita politica ma a lungo esponente di spicco della Dc, consigliere comunale nei primi anni Novanta con la giunta Garini e consigliere d’amministrazione di Aem. Insegnante nella vita professionale, ma con una grande passione politica che condivideva con altri personaggi della Cremona di quegli anni, ormai scomparsi, come Giuseppe Ceraso. Lo si poteva incrociare spesso, quasi sempre in bicicletta, per le vie della città.

Così lo ha voluto ricordare, pubblicando una sua foto su Fb, l’amico Giuseppe Torchio: “Ci ha lasciato con grande dolore l’amico Bob (Roberto) Bertoglio (il primo a sinistra nella foto, con Peppino Ceraso, in occasione della visita del presidente Scalfaro). Politico di grandi qualità, trasparenza e umanità. Impegnato nel consiglio comunale e nell’AEM per vari mandati ha onorato, con grande lealtà, l’impegno pubblico con coerenza e senso vero dell’amicizia. A Mirella ed alla famiglia la vicinanza degli amici e della città. La camera ardente da domattina (oggi, 10 maggio) alle 9 alle Ancelle della Carità. Il funerale alle 15,00 in San Michele a Cremona. Un forte abbraccio.”

