Caos e lunghe code in tangenziale, dove nel primo pomeriggio di venerdì un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, si sarebbe trattato di un tamponamento.

Ad avere la peggio, il conducente della moto, un ragazzo di 17 anni, rimasto ferito in modo serio, sebbene per fortuna non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il giovane in ospedale in codice giallo. Medicato invece sul posto il conducente della vettura, un 24enne.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polstrada di Cremona, che si è anche occupata di gestire il traffico.

