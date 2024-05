Incidente oggi pomeriggio alle 17,30 lungo via Eridano, alla rotatoria di via Trebbia. In uno scontro fra più autovetture sono rimaste ferite in maniera non grave quattro persone. Intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa e una della Croce Verde, l’automedica del 118 e la Polstrada per i rilievi.

