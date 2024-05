Tutta recintata l’area attorno al forno piccolo della ex fornace Frazzi quello più prossimo a piazza Cadorna e alla Coop di via del Sale. Dopo la consegna dei lavori, lo scorso marzo, al raggruppamento temporaneo di imprese di Ducale Restauro srl e Radar srl, il cantiere è stato allestito e i lavori stanno per iniziare, con conclusione prevista entro la fine dell’anno. Recintata anche per l’area del forno grande, dove sono state montate le impalcature e lavori in vista anche per l’edificio delle case comunali di via Vecchia, dove è stato chiuso il passaggio ciclo pedonale che collega via della Ceramica col parcheggio Coop.

Il forno piccolo (lavori aggiudicati per 803mila euro, fondi Pnnr) sarà la sede del laboratorio del Cotto, che ora si trova al piano terra della scuola Anna Frank, associazione culturale che studia e porta avanti la tradizione della ceramica cremonese, di cui il forno è simbolo. Il forno grande invece sarò oggetto di lavori aggiudicati per 1 milione e 485mila euro (importo progetto 1,9 milioni, sempre Pnrr) e sarà recuperato per ospitare diverse attività: in quella che era la galleria di cottura dei laterizi ci saranno spazi espositivi; sarà ristrutturato il “castello” di risalita a fianco della ciminiera: nella zona porticata sul lato est (verso il parcheggio Coop) si insedieranno associazioni e attività di ristoro; mentre la copertura della galleria di cottura diventerà la “terrazza della lettura”.

Un recupero atteso da anni per questo importante complesso di archeologia industriale, per lavori che dureranno fino al 2025, ma che non interferiranno con l’attività del cinema all’aperto (data prevista di apertura dell’Arena Frazzi l’8 giugno).

Nel frattempo sono terminati i lavori nel Giardino Tognazzi mentre sono ancora in pieno svolgimento quelli quelli del vicino parco Sartori, in attesa dell’intervento più complesso, la demolizione e ricostruzione della scuola d’infanzia. gbiagi

