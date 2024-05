La Formazione di Comunità 2024 è un ciclo di quattro incontri organizzato da Csv Lombardia Sud Ets. Nel corso della nuova edizione della Formazione di Comunità saranno approfondite le questioni sociali più attuali e le modalità operative per affrontarle attraverso “ecosistemi collaborativi”, capaci di mettere in connessione le energie positive presenti sui territori.

Si tratta di un’opportunità rivolta a enti del Terzo settore, cittadini e istituzioni delle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia utile per interrogarsi su come progettare e realizzare pratiche per contrastare le diseguaglianze sempre più diffuse nelle comunità locali. Un

L’edizione 2024 della Formazione di Comunità si centrerà sul tema “Comunità”. Nello specifico si approfondiranno i temi della partecipazione sociale e delle forme di solidarietà che animano le comunità locali, della collaborazione con mondi diversi, del potere della narrazione e della progettazione al di fuori dagli schedi ordinari. Il tutto, anche attraverso il racconto di qualche progetto concreto.

A condurre gli incontri sarà Ennio Ripamonti, psicosociologo e formatore, docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente senior alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Gli incontri si svolgeranno online e la prenotazione è obbligatoria. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della Trama dei Diritti.

PROGRAMMA

Incontro 1 – LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE – 30 maggio 2024, ore 17.30

“Vorremmo iniziare questo nostro viaggio insieme partendo dal comprendere cosa sta succedendo e si sta muovendo, in questa fase storica, sui territori. Quali sono le forme di solidarietà che abitano e animano le comunità locali? Quali le forme di legame sociale, anche inedite e particolari, si stanno sviluppando? Come i cittadini si aggregano e si impegnano in forme di attivismo civico su bisogni concreti? Quali nuovi paradigmi di aggregazione (tra associazioni, con l’ente pubblico, tra cittadini) sono attivi, a testimonianza che qualcosa di nuovo sta succedendo, che qualcosa di diverso è possibile anche facendo insieme?”.

Incontro 2 – COLLABORARE CON MONDI DIVERSI – 20 giugno 2024, ore 17.30

“Sempre di più si intravede la diversità dei soggetti che si attivano e collaborano. Proveremo a mettere in luce questa realtà: nuove forme di collaborazione inedite coinvolgono e attivano soggetti diversi che collaborano su obiettivi e azioni comuni. Parliamo di realtà che si occupano di arte, cultura, di soggetti for profit che collaborano con il mondo no profit, di un mondo professionale e d’impresa che mostra interesse nelle collaborazioni col nostro. Come possiamo concretamente attivare partnership con soggetti diversi dall’associazionismo? Che valore aggiunto producono?”

Incontro 3 – IL POTERE DELLA NARRAZIONE – RACCONTARE STORIE POSSIBILI – 26 settembre 2024, ore 17.30

“Vogliamo capire, attraverso un’esperienza concreta, come si può raccontare un progetto sociale e come, nel racconto, si possa coinvolgere, agganciare, attivare. Scaldare i cuori e produrre un diverso tipo di comunicazione. Come possiamo interessare le persone stimolando in loro interesse, piacevolezza e desiderio di attivazione a partire da qualcosa di realmente possibile?”

Incontro 4 – PROGETTARE L’INEDITO – 17 ottobre 2024, ore 17.30

“Saremo accompagnati nel racconto di un’esperienze concreta di progettazione che ha rotto gli schemi, stupendo per quanto ha scombinato le modalità canoniche del fare progettazione. Incontreremo un progetto di sviluppo di comunità per fare emergere gli inediti e gli ingredienti, anche spiazzanti, che hanno favorito l’avvio e la messa a terra del processo di progettazione, di collaborazione e di coinvolgimento”.

COME ISCRIVERSI AGLI INCONTRI

Ci si può iscrivere fino a due giorni prima di ciascun incontro al link https://tinyurl.com/yey3uewf

