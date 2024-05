La mattina dell’11 maggio, i Carabinieri della Stazione di Soresina hanno sottoposto un uomo, con precedenti di polizia a carico, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la ex convivente, che per anni ha subito ripetuti maltrattamenti.

Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito dei fatti denunciati ai Carabinieri i primi giorni di maggio, quando la donna si è decisa a sporgere denuncia, dopo gli ennesimi episodi di aggressioni, minacce e persecuzioni degli ultimi giorni.

Di fronte ai militari, ha raccontato anni di soprusi e violenze, sia fisiche che verbali. Una lunga convivenza, in cui la situazione era precipitata, secondo quanto riferito dalla vittima, quando lui aveva iniziato ad abusare di alcol e droghe, diventando particolarmente aggressivo.

Complice anche la forte gelosia, l’uomo l’aveva spesso denigrata e insultata, controllandola negli spostamenti e nelle frequentazioni. In alcune occasioni aveva distrutto dei mobili della loro casa, creandole anche problemi sul posto di lavoro e controllandola in maniera continuativa anche con l’uso di sistemi informatici. Non erano mancate neppure le aggressioni fisiche.

Con il termine della relazione, tuttavia, le cose non sono migliorate. L’uomo ha iniziato a controllarla e a seguire i suoi spostamenti. La situazione è ulteriormente precipitata a inizio maggio, quando l’uomo l’ha intercettata e presa a pugni. Inoltre, nei giorni successivi, si è presentato sotto casa della donna per sapere con chi fosse, minacciandola di morte. A quel punto, è scattata la denuncia.

Tenuto conto della crescente gravità, della continuità dei fatti e della pericolosità dovuta all’incapacità dell’uomo di controllarsi, l’autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica della donna, imponendo all’uomo di non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla vittima e di non comunicare con lei in nessun modo, applicando anche il braccialetto elettronico per il controllo dei suoi movimenti.

