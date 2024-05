I Carabinieri della Stazione di Vescovato hanno denunciato per furto con destrezza un uomo di 34 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di avere rubato, il 22 aprile scorso, una borsa all’interno di un supermercato di Gadesco.

Vittima una donna, derubata della borsetta che aveva lasciato incustodita sul carrello, mentre faceva la spesa. All’interno aveva telefono cellulare, occhiali e portafoglio contenente carte di pagamento, documenti di identità e guida, denaro contante e altro.

Grazie alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire quanto accaduto: si vede infatti un uomo, già noto per i suoi precedenti penali, mentre si aggira attorno al reparto in cui è avvenuto il furto. E’ stato quindi ripreso dalle telecamere della galleria commerciale mentre si allontanava con in mano una borsa da donna, che ha poi nascosto sotto un giaccone. Borsa che non aveva quando era entrato.

Attraverso le immagini, i militari hanno subito riconosciuto il 34enne, perché già autore di furti analoghi. A seguito dei riscontri svolti, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata