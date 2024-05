Ammonta a poco meno di 80mila euro (79.812) la spesa per i compensi ai presidenti, ai segretari e agli scrutatori nei seggi delle prossime elezioni europee e comunali.

Un piccolo esercito di 84 presidenti, di cui 76 nei seggi normali e 8 in quelli speciali, a cui spettano 209,50 euro nel primo caso e 103,50 nel secondo; 76 segretari (163 euro a testa) e 320 scrutatori, che riceveranno 163 euro a testa nei seggi normali e 70,15 in quelli speciali.

Per ora lo Stato ha contribuito con il 50% della spesa complessiva mentre al momento non sono coperti agli onorari dei componenti dell’ufficio elettorale centrale e dei componenti dei seggi elettorali per l’eventuale turno di ballottaggio.

