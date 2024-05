Ucraina, “Russia accoglie con favore qualsiasi iniziativa di pace”

(Adnkronos) –

La Russia accoglie con favore qualsiasi iniziativa di pace per l’Ucraina, questo argomento sarà discusso durante i colloqui in Cina. Lo ha detto il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov in un’intervista a Ren Tv. “Si discuterà sicuramente dell’Ucraina – ha aggiunto Peskov – In generale, salutiamo con favore qualsiasi iniziativa di pace e, naturalmente, a Mosca piace la visione della parte cinese sulle possibili prospettive, eventuali basi per risolvere la situazione”.

“Conosciamo la situazione della parte ucraina che esclude qualsiasi dialogo anche dal punto di vista giuridico – ha detto ancora il portavoce del Cremlino – Quindi il processo sarà lungo, ma ci piace la posizione costruttiva della Cina”.