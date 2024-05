Un grande classico della primavera di Pizzighettone, che grazie a un weekend di bel tempo porta a casa anche quest’anno un ottimo risultato. E’ la “Tre giorni in piazza”, una rassegna giunta alla trentaquattresima edizione e come, come ormai da tradizione, offre ai pizzighettonesi e non solo un variegato programma di attività.

Tutto è partito con l’inaugurazione ufficiale: al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Pizzighettone Luca Moggi oltre al Presidente di Fiere dell’Adda Carlo Pedrazzini, alle autorità militari e diverse associazioni del territorio. Da lì il via a una serie di eventi diffusi nella cittadina murata lungo l’Adda: buon cibo, sport, musica, intrattenimento, arte e mercatini.

Particolarmente apprezzati il torneo di Minibasket in piazza, che ha coinvolto 140 bambini e 15 istruttori, ma anche lo show “La Dolce Vita”, appuntamento clou del sabato sera sul palco montato nella splendida Piazza D’Armi.

