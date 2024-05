Pnrr, Renzi “Parole Gentiloni cancellano retorica Conte”

MILANO (ITALPRESS) – “Io l’ho detto tre anni fa che il Pnrr è stato stabilito da un algoritmo. Ora l’ha detto Gentiloni e dopo tre anni ve ne siete accorti. Questo cancella in un colpo solo tutta la retorica di Conte che dice di aver portato 209 miliardi di euro. No, tu hai semplicemente ricevuto i soldi grazie all’algoritmo. Il tempo alla fine è galantuomo e fa chiarezza”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine di un appuntamento elettorale a Milano in merito alle parole del Commissario Europeo Paolo Gentiloni su come sono state determinate le risorse da destinare al Pnrr dell’Italia.

