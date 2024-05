Il ‘Manifesto elezioni amministrative’ che l’Associazione degli Industriali ha presentato qualche giorno fa in vista della competizione elettorale per la carica di sindaco di Cremona continua a suscitare dibattito tra gli schieramenti politici.

“Un documento di assoluta rilevanza”, osserva Alessandro Portesani candidato per il centrodestra. “E lo dico perché molti dei 12 punti che lo compongono riflettono, quasi a specchio, quello che è il nostro programma di governo presentato all’inizio di questa campagna elettorale. Un dato che certifica come la nostra coalizione politica abbia colto nel segno le esigenze del mondo produttivo ed economico locale”.

“Sei sono i punti perfettamente coincidenti a partire dal ruolo del Comune capoluogo”, spiega Portesani. “Noi offriamo proposte concrete per la ‘Grande Cremona’, agglomerato urbano di circa centomila abitanti, mantenendo l’autonomia e il numero degli enti locali attuali. In sintesi: Istituzione di un tavolo permanente di incontro e coordinamento con i Sindaci di Crema e Casalmaggiore. “Cittadinanza di distretto” per una gestione dei servizi in ambito distrettuale; con particolare riferimento a quelli del sociale. Costituzione dell’Area Omogenea del Cremonese”. Condivisione dello sportello unico per imprese (SUAP).

“Altro capitolo fondamentale, quello delle infrastrutture: volano di sviluppo. Il centro-destra, spiega ancora Portesani- è favorevole alla realizzazione dell’autostrada Cremona-Mantova, spostando il baricentro dello sviluppo socio-economico lombardo a sud, avvicinandolo a Cremona. Per quanto riguarda il raddoppio della Paullese insisteremo, fino allo sfinimento, con la Regione per realizzare il progetto. Monitoreremo sui lavori del raddoppio ferroviario della linea Mantova–Cremona–Codogno, Linea Cremona/Crema/Treviglio. Per quanto riguarda la tangenziale di Cremona, nei suoi tratti extraurbani, faremo pressioni sul Ministero per un veloce passaggio sotto ANAS, e avere una gestione più snella dei tratti invece di competenza comunale”.

Anche il decoro del centro storico trova corrispondenze nel programma di centrodestra: “Piazza Roma con il recupero comparto “montagnole”, casa del custode, pagoda, parco giochi l’obiettivo di inserire attività ludico ricreative, ricettive o commerciali; piazza del Comune restauro delle arcate dell’edificio comunale e manutenzione generale della pavimentazione; Piazza Stradivari, riprogettazione dell’illuminazione e del verde urbano (ripensare ad un giardino); Piazza della Pace, riqualificazione dell’arredo, delle pavimentazioni e dell’illuminazione; Cortile Federico II, potenziamento dell’illuminazione e inserimento di verde urbano; riprogettazione del mercato urbano centrale puntando alla qualità.

Questi nostri progetti in tema di città attraente altro capitolo forte del documento” chiosa il candidato sindaco di centrodestra. “ E ancora: Viale Po riqualificazione (parco lineare di ingresso) per ridare autorevolezza all’ingresso della città; Corso Campi; Corso Garibaldi e Piazza S. Agata inserimento e manutenzione del verde urbano; via Mantova pista ciclabile revisione dei tratti pericolosi e riqualificazione della zona. Il tutto inserito in uno strumento programmatico di lungo periodo”.

“Sul tema fiera: abbiamo le idee chiare. CremonaFiere Spa che è uno degli asset del nostro territorio in grado di attrarre visitatori extra regione ed internazionali. Quali le proposte concrete ? Fortissimo supporto del Comune. Organizzazione di concerti di grandi dimensioni nella struttura coperta. Progettazione di eventi in città così da creare anche fuori salone. Spazi potenziati per trasformalo in un vero Congress Center. Nomina di un assessore ad hoc per i rapporti con Cremonafiere”.

“Perfettamente d’accordo sulla creazione dei cluster”, evidenzia Portesani. “Agroalimentare, siderurgia, cosmesi e meccanica sono i quattro principali settori delle aziende. Vogliamo lavorare perché la città possa diventare la sede del nuovo Cluster Agrifood (oggi collocato a Lodi) proprio per rilanciare l’azione di ricerca/innovazione con un forte coinvolgimento delle aziende ed università che nel nostro territorio”.

