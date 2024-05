Nel gergo dell’IIS “L. Einaudi”, si chiama “Pranzo con le autorità”: è il momento conviviale, presso la succursale di via Borghetto 10, attraverso il quale la preside Nicoletta Ferrari è solita ringraziare tutti i soggetti del territorio con cui ha collaborato durante l’ultimo anno scolastico. Per omaggiare gli invitati, i ragazzi delle classi terze hanno cucinato, con una guida d’eccezione, l’eccellente Francesco Rozza del ristorante “Il Violino”. Il giovane cuoco è noto al pubblico televisivo per aver partecipato al programma MasterChef Italia.

Promotore dell’iniziativa è stato il professore di cucina Massimiliano Ruscelli, affiancato dal collega di sala Dionisi Zoppi, ma, vista l’occasione, l’insegnante ha voluto accanto a sé molti docenti dell’indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera, ovvero Michele Franzini, Cristian Fusco e Giuseppe Micocci.

Massimiliano Ruscelli ha spiegato: “Poiché l’unità multidisciplinare proposta ai ragazzi ha riguardato i prodotti tipici di Cremona, Crema e Casalmaggiore, ho pensato di contattare uno chef della zona: Francesco lavora nella nostra città ed è cremasco di nascita; mi è parso perfetto. Prima dell’appuntamento ufficiale, Rozza ha mostrato le varie preparazioni ed ha insegnato agli studenti di quinta alcune cotture innovative: con il sifone, a bassa temperatura, la gelificazione”.

Il menu ha deliziato gli ospiti che hanno gustato una terrina di bollito cremonese accompagnato da sedano rapa, carote e zenzero, dei tortelloni di zucca con amaretti, polvere di salvia e spuma di Grana padano, della guancia con salsa barbecue di nespole ed insalata di melone e, come dessert, un cremoso al mascarpone, ribes, Salva D.O.P. e streusel al papavero.

Tutti estasiati: la dirigente Nicoletta Ferrari, le vice Federica Gaboardi e Paola Galimberti, le referenti del Progetto Educazione alla Salute ed alla Legalità Annamaria Sabatino ed Annalisa Ventura e dell’Orientamento Angela Salomoni, il Sindaco Gianluca Galimberti, Elena Bassi e Maria Carmina Russo dell’InformaGiovani del Comune, la vicaria della Questura Adele Belluso con la funzionaria Loredana Gervasi, il Tenente Colonnello Flavio Gandini, Capo Ufficio del Comando Provinciale, il Tenente Giovanni Vignola ed il Luogotenente Giancarlo Teti dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante delle Fiamme Gialle Massimo Dell’Anna, Sergio Barili e Diego Rossi del Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone, Roberto Spagnoli e Marco Tempesta, responsabili, rispettivamente, del Marketing e del Settore Minibasket Vanoli, la reggente Lorenza Badini, Daniela Romano e Susanna Rossi dei comprensivi di Pizzighettone, Soresina e Castelverde.

