Oggi, 23 maggio, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva l’inserimento del Monteverdi Festival tra le manifestazioni di Assoluto prestigio Internazionale ai sensi della legge 20 dicembre 2012 n.238 “Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale”.

La Legge assegna per il triennio 2024/2025/2026 un contributo di un milione di euro all’anno a favore della Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona, ponendo il Monteverdi Festival al pari di altre prestigiose manifestazioni italiane quali il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Festival Verdi di Parma.

Il successo è frutto di un’iniziativa bipartisan di cui i primi firmatari sono stati i Senatori Malpezzi e Ancorotti.

Il commento della Senatrice Simona Malpezzi: “Oggi è una bella giornata! Finalmente diventa legge la proposta, nata dal territorio, di riconoscere il Festival Monteverdi come evento di carattere internazionale. Finalmente si riconosce anche da parte del Paese il valore di Monteverdi come padre dell’Opera lirica. Un bel lavoro di squadra che ha visto unite tutte le forze parlamentari in questo prestigioso e giusto riconoscimento. E ora, tutti all’Opera! In tutti i sensi!”

Le fa eco il Senatore Renato Ancorotti: “Un bel risultato per il nostro territorio. Il riconoscimento del Festival è davvero una questione di identità e di sviluppo, sono felice che questo risultato sia stato raggiunto attraverso un lavoro bipartisan che testimonia la comune volontà di tutelare le eccellenze del nostro territorio, promuoverle e farle crescere. Il Festival Monteverdi non rappresenta solo Cremona ma rappresenta anche l’eccellenza italiana nel mondo”.

Il Sindaco Gianluca Galimberti lo ritiene “un risultato straordinario, frutto di un cammino di anni, che ha visto il Teatro Ponchielli affermarsi in Italia a livello internazionale e anche dentro la nostra città come punto di riferimento culturale per produzioni, proposte, livello artistico, progetti innovativi. Nell’ambito della musica barocca, in particolare, un Monteverdi Festival rinnovato nelle ultime edizioni lancia il Ponchielli tra le eccellenze mondiali. È un riconoscimento alla qualità conquistata e al lavoro fatto, una grande responsabilità. In una città che ha saputo investire in molti ambiti e diversificati progetti culturali, come elemento di sviluppo e di attrattività, una città che ha già raggiunto risultati straordinari per numeri di turismo, partecipazione e indotto e per qualità di progetti, questo riconoscimento contribuisce ancora di più alla promozione di Cremona nel mondo. Ora la città potrà contare su un Festival straordinariamente forte. Noi siamo Monteverdi, Stradivari: con enorme lavoro esaltiamo in modo innovativo e propositivo la nostra storia, di cui portiamo l’eredità. Ringrazio infinitamente il Sovrintendente Andrea Cigni, dimostratosi un fuoriclasse, e con lui tutto il suo eccezionale staff. Ringrazio anche l’assessore Luca Burgazzi e i colleghi di giunta che si sono impegnati in questo progetto, così come gli efficientissimi parlamentari e il nostro Governo. Questo è un risultato che nasce da una bella politica che unisce gli schieramenti per costruire e sostenere progetti grandi per le città, per tutto il Paese e per il mondo. E ora godiamoci il Monteverdi Festival.”

Per l’Assessore Luca Burgazzi ”il riconoscimento del Festival Monteverdi un motivo di grande orgoglio per tutta la città. Il lavoro di questi anni ha portato il Teatro Ponchielli ai massimi livelli nazionali e internazionali. Se n’è parlato per anni. Oggi il riconoscimento è legge dello Stato. Grazie a questa legge il Festival godrà di un finanziamento straordinario di un milione di euro per tre anni, un contributo pari all’attribuzione concessa alle Capitali italiane della Cultura. Grazie a tutte le forze politiche e al lavoro del Teatro che insieme hanno colto questa opportunità, accompagnando il lavoro di questa amministrazione su una partita davvero importante.”

Il Sovrintendente Andrea Cigni non nasconde la propria emozione: “oggi è una giornata speciale per la Musica, l’Opera e la Cultura di Cremona e di tutt’Italia. Un premio al nostro lavoro, al lavoro di tanti. Un momento che ricorderemo per sempre. Il Festival dedicato a Claudio Monteverdi, padre dell’opera lirica, è riconosciuto dal Parlamento Italiano quale manifestazione di assoluto prestigio internazionale. Un percorso condiviso con Simona Malpezzi e Renato Ancorotti: non solo due politici illuminati, ma due persone straordinarie che con lungimiranza e competenza hanno portato avanti questo disegno di legge. Protagonista anche l’Amministrazione Comunale che con il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, ha accompagnato e sostenuto tenacemente l’iter fino al suo compimento finale. Sono felicissimo e commosso, per Cremona e la sua storia, per i Cremonesi di tutti i tempi, per l’amore che questa città e i suoi cittadini meritano, per il Divin Claudio, per l’Opera e per il nostro meraviglioso Teatro. Un grazie a tutti i miei collaboratori che con dedizione e professionalità rendono unico questo Festival.

