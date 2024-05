Cristian Buonaiuto ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la vittoria sul Catanzaro e il magnifico gol siglato: “Più che il gol, aspettavo una serata come questa. Era importantissimo vincere, farlo in questo modo è ancora più bello. Sono molto contento per la squadra e per me, venivo da un lungo infortunio, non è stato facile rientrare. Il mister ha grande fiducia in me, sono contento di averla ripagata stasera, non era facile rientrare in questo modo. Noi non abbiamo contato sul doppio risultato, il mister ha preparato la gara per vincere, come a Catanzaro perchè è molto più difficile gestire una partita piuttosto che provare a vincerla”.

“Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra ma manca ancora uno step, la partita col Venezia sarà sicuramente dura – conclude il 10 grigiorosso – Ci aspettiamo una partita bellissima come stasera, sarà difficile, ci sarà tensione per la finale. Il Venezia è una grandissima squadra, ma noi non siamo da meno, cercheremo di dare il massimo per portare a casa il risultato”.

© Riproduzione riservata