Il Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli” – Orchestra di fiati di Trigolo propone a Trigolo domenica 23 giugno alle ore 21.00 in Piazza del Comune, il tradizionale Concerto d’Estate, che si svolge con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dell’Avis Comunale di Trigolo. Il programma della serata, che vede alla direzione la Maestra Sara Lucchi, prevede l’esecuzione di brani che spaziano dalla musica colta, agli arrangiamenti di pezzi classici e moderni, agli originali per banda, senza tralasciare quelli tratti da famose colonne sonore, pezzi per la maggior parte proposti per la prima volta al pubblico. In caso di maltempo il Concerto si terrà nella Palestra Polivalente di Via Martiri della Libertà. L’accesso è libero e gratuito.

© Riproduzione riservata