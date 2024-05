Cremona ospita nel fine settimana il 12° Trofeo di nuoto organizzato dalla Canottieri Leonida Bissolati, appuntamento sportivo diventato ormai una tradizione per i giovani agonisti che si sfidano nella piscina olimpionica, aperta per l’occasione, accompagnati dagli allenatori e con il supporto di famiglia e amici in tribuna.

Dopo l’edizione record nel 2022, anche quest’anno si registra un elevato numero di adesioni: oltre 3mila. Fitto il programma delle gare, che alternano diverse specialità e categorie, includendo atleti affermati. Il Trofeo si concluderà domenica pomeriggio con le premiazioni delle squadre, delle staffette e dell’“Australiana”.

Il servizio di Federica Priori

