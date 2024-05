“Ianua, la catena spezzata”. Matteo Foppa Pedretti giovedì pomeriggio, ore 17.30 presso la sala Virginia Carini Dainotti alla Biblioteca Statale di Cremona in via Ugolani Dati, sarà ospite del Comitato della Società Dante Alighieri di Cremona. L’autore presenterà appunto il suo ultimo libro, condividendo con il pubblico cremonese il suo pensiero.

Non si tratta soltanto di un romanzo, bensì di un viaggio molto particolare, dove tra fantasia e realtà l’autore con strumenti adeguati analizza anche il presente e la situazione attuale, portando un contributo di riflessione importante. Un areo scompare, i suoi resti vengono ritrovati sei giorni dopo in una valle delle Alpi, ma dei passeggeri non c’è alcuna traccia. La notizia passa in fretta, in pochi se ne occupano, e qui si apre un’altra “pagina”: quando Anna Bertelli si risveglia trova tutti gli altri passeggeri come se fossero morti o solo addormentati.

E’ naufragata su un pianeta chiamato Yannas, la Soglia. Anna comincerà a conoscere gli abitanti di quel pianeta. Quello che si apre è una sorta di confronto con quanto avviene sulla terra. Matteo Foppa Pedretti entrerà tra le pagine del suo romanzo per presentare quello che è un viaggio attorno ad ognuno di noi.

© Riproduzione riservata