Egregio direttore,

a seguito degli ultimi avvenimenti e dei numerosi articoli e fotografie apparsi sulla stampa cartacea e online, chiediamo al Presidente della Provincia Mirko Signoroni, al segretario provinciale del PD Vittore Soldo e al candidato sindaco del PD al Comune di Cremona Andrea Virgilio, di chiarire pubblicamente quale sia il loro rapporto politico e partitico con Fabio Bertusi e, riprendendo la definizione apparsa in un articolo di stampa, con quel “piccolo gruppo di potere” che vede al suo interno soggetti tesserati in diversi partiti del centrodestra e del centrosinistra.

Chiediamo altresì a Signoroni, Soldo e Virgilio se non gli sembra strano che il direttore sanitario della Fondazione Sospiro Ferruccio Giovetti, dove Fabio Bertusi ricopre il ruolo di Direttore Generale, si sia candidato sindaco a Cremona in disturbo alla coalizione ufficiale del centrodestra che candida Alessandro Portesani, offrendo un possibile beneficio alla candidatura di Andrea Virgilio e che solo dopo poche settimane Paolo Abruzzi, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Sospiro, sia stato candidato da Fabio Bertusi e poi nominato da Mirko Signoroni, con il benestare di Vittore Soldo, nel Cda di una società partecipata?!

Chiediamo inoltre a Signoroni, Soldo e Virgilio se non gli sembra strano che il consigliere provinciale Matteo Gorlani, uomo palesemente vicino a Bertusi, che con il suo voto in consiglio provinciale sorregge e garantisce la maggioranza a Mirko Signoroni e al Pd di Vittore Soldo, abbia, come riferisce un articolo di stampa, autenticato le firme per Orlando Ferroni, uomo anch’egli palesemente vicino a Bertusi ed Abruzzi, il quale si è candidato a Casalmaggiore, anche in questo caso in disturbo alla coalizione ufficiale di centrodestra che candida Filippo Bongiovanni?!

E per ultimo chiediamo a Signoroni, Soldo e Virgilio, parafrasando un articolo di giornale, se ritengono che queste “coincidenze” o “indizi” o “prove”, siano percepiti dagli elettori come esempi di buona politica, di politica trasparente e democratica e generino fiducia negli elettori, oppure siano percepiti come sintomi della più cinica e oscura politica dell’inciucio, con l’effetto di allontanare i cittadini dalla politica e di alimentare l’astensionismo?

Un chiarimento pubblico, una volta per tutte, crediamo che Signoroni, Soldo e Virgilio lo debbano dare, non solo per i loro iscritti del Pd, ma anche e soprattutto per tutti gli elettori di Cremona città e provincia!!

