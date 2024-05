Rimane alta l’attenzione della Polizia di Stato nell’effettuare controlli ai conducenti in transito sulle strade della Provincia di Cremona.

La mattinata dello scorso 19 Maggio, infatti, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Crema, ha fermato un’auto per dei controlli, lungo la via Castelleone, a Cremona.

A bordo cinque persone dell’età compresa tra i 24 ed i 39 anni, tutti con precedenti penali. Il conducente del veicolo, cittadino italiano residente nel Cremonese, è risultato abbondantemente positivo al controllo con l’etilometro.

Durante i controlli, inoltre, la Polizia ha trovato dieci pastiglie e due involucri di cellophane con dentro della polvere: si trattava di ecstasy e metanfetamina, adagiate sui sedili posteriori.

Non solo droga ma anche armi: all’interno dello zaino di uno dei ragazzi, sono stati rinvenuti tre oggetti simili ai “machete”, con manico in legno e lama della lunghezza complessiva di 50 cm; ed un coltello a serramanico.

Gli stupefacenti e gli oggetti sono stati sequestrati, mentre i due cittadini brasiliani, domiciliati nella bergamasca, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

Al possessore di stupefacenti, già recidivo per una serie di reati a Cremona, è stata emessa un’ulteriore misura di prevenzione: non può fare più rientro nella città del Torrazzo per quattro anni.

Infine, al conducente del veicolo è stata ritirata la patente, emessa una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, e comminata una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada in quanto, sulla macchina erano presenti cinque persone, nonostante il veicolo fosse immatricolato per il trasporto di quattro.

© Riproduzione riservata