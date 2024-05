Incidente, oggi, in via Sesto, all’altezza del cavalcavia della tangenziale. Coinvolte due auto e un 19enne su un monopattino elettrico. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato il giovane in ospedale in codice giallo. Ai rilievi hanno pensato gli agenti della polizia locale. In via Sesto il semaforo non funziona da un paio di settimane. La pericolosità di quell’incrocio con il semaforo spento è stata più volte segnalata dai cremonesi sui canali social.

