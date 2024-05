Sarà venerdì 7 giugno il giorno della grande festa che celebra 45 anni di Anteo, una realtà che è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema.

Per celebrare questo compleanno importante, il 7 giugno tutte le sale di Anteo, comprese quelle del CremonaPo, avranno una programmazione con appuntamenti a prezzo speciale per una vera e propria festa.

Dalle 16.30 alle 18.30

Un fantastico servizio di truccabimbi prima della proiezione di

Me contro Te – Operazione Spie

Dalle 19.30

Musica dal vivo e aperitivo

il foyer si animerà con la musica live del Gior.Joe.

Al servizio bar, potrete gustare birre a 3€.

Un connubio perfetto di buona musica e atmosfera festosa!

Dalle 20:00

Make-up a tema steampunk: per gli spettatori più appassionati,

un servizio di make-up a tema steampunk per prepararsi al meglio alla proiezione di FURIOSA: A Mad Max Saga (Ore 21.30)

Ore 21.00

Il regista Fabio Mollo introdurrà il suo film Nata per te.

Il regista sarà presentato da Lorenzo Lupoli, ex presidente di ArciGay Cremona: l’iniziativa fa parte delle attività programmate per il Pride Month.

Ore 21.00

Imperdibile la proiezione del nuovo film di Yorgos Lanthimos, Kind of Kindness, reduce dal successo di Povere Creature!

Ore 21.30

Proiezione di Benson – La vita è il nemico

La proiezione sarà introdotta da Carmine Caletti,

per un momento di approfondimento unico.

Il programma completo con tutte le informazioni e gli orari sarà consultabile all’indirizzo:

https://www.spaziocinema.info/cinema/rassegne/festa-45-anni-anteo/

