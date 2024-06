Divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima: questo il provvedimento notificato dai carabinieri di Cremona su disposizione del Tribunale, a un uomo che per anni avrebbe importunato la barista di un locale che era solito frequentare, con comportamenti inappropriati e fastidiosi.

Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito dei fatti denunciati ai Carabinieri pochi giorni fa dalla donna che è stata

costretta a subire per circa quattro anni le attenzioni dell’uomo: apprezzamenti sgradevoli e conversazioni dai contenuti sessualmente espliciti; tentativi di contatto fisico sempre respinti. Quando non la vedeva al bancone del bar – perché la donna si occupava della cucina per evitare di incontrarlo – la cercava in maniera ossessiva e chiedeva agli altri dove fosse.

Lei lo evitava ma lui, alcuni giorni fa, mentre si trovava al lavoro, con un gesto improvviso, le aveva toccato le parti intime.

A quel punto, la donna ha deciso di presentarsi dai Carabinieri spiegando di essere turbata e preoccupata per le continue

molestie e per la presenza assidua dell’uomo nel locale, dicendo di non sentirsi sicura perché, perseverando nella sua condotta, le procurava uno stato di ansia e timore.

I militari hanno quindi avviato le indagini, trovando riscontro a quanto riferito dalla vittima e riportando tutto alla

Procura della Repubblica di Cremona che ha coordinato le indagini.

Tenuto conto della frequenza e della ripetitività delle azioni e dell’incapacità dell’uomo di contenersi, il Giudice, per ripristinare le normali condizioni di vita della vittima, ha imposto all’uomo di non avvicinarsi alla donna e a tutti i

luoghi da lei frequentati, vietando anche la comunicazione con lei, con qualsiasi mezzo.

