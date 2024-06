Era già stato denunciato per furto di biciclette da diversi uffici di polizia di varie città del nord Italia. Ieri pomeriggio è stato fermato, identificato e denunciato a piede libero dagli agenti della Polfer di Cremona. A finire nei guai è stato un tunisino di 22 anni domiciliato a Brescia. Dovrà rispondere di furto e detenzione di oggetti atti ad offendere.

Ieri, mentre gli agenti erano impegnati di pattuglia in stazione, hanno notato il giovane che corrispondeva alla descrizione di un testimone che lo aveva visto tentare di rubare delle biciclette per poi salire di corsa su un treno e fuggire. Il 22enne indossava una tuta da ginnastica, così come era stato descritto dal passante. Al momento del controllo, il tunisino era in possesso di due biciclette pieghevoli, di cui una elettrica, chiusa con una grossa catena in acciaio.

Il ragazzo è stato condotto negli uffici per gli accertamenti del caso, e nel frattempo ai poliziotti si è presentato un uomo a cui era appena stata rubata la bici, una bicicletta elettrica chiusa fuori dai bagni della stazione. L’uomo ha subito riconosciuto il mezzo che gli è stato restituito dopo aver sporto denuncia.

Durante la perquisizione personale del tunisino, addosso gli agenti gli hanno trovato un cacciavite che è stato posto sotto sequestro. Proprio il giorno prima la Polfer di Brescia gli aveva sequestrato un coltello mentre si aggirava in stazione. L’altra bici di cui il giovane non ha saputo dare spiegazioni sulla provenienza, anche se ha sostenuto essere sua, è stata trattenuta per ulteriori accertamenti.

Sara Pizzorni

