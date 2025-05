Entra nel vivo la campagna referendaria per accorciare i tempi in cui è possibile chiedere la cittadinanza da parte degli stranieri regolari residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti. Si vota l’8 e 9 giugno (insieme ai 4 quesiti sul lavoro promossi dalla Cgil) e questa mattina il Comitato promotore di Cremona era presente al mercato con un proprio stand e per divulgare l’iniziativa in programma domenica 11 maggio in Sala Zanoni (Via del Vecchio Passeggio, 1) dove dalle 17,30 si terrà la presentazione del nuovo numero della rivista Ossigeno dedicato interamente ai protagonisti del referendum cittadinanza.

Sarà presente Daniela Ionita, presidenta di Italiani Senza Cittadinanza, e Issa Nouroudine, Presidente di Alternativa Africa, organizzazione territoriale di volontariato da tempo impegnata a favore dell’integrazione, contrastando gli stereotipi e offrendo assistenza a migranti in difficoltà. Con loro, anche le Consigliere Comunali Rosita Viola e Vittoria Loffi per approfondire le ragioni del Sì, “oltre che – affermano- dell’importanza del voto, contro una campagna governativa schierata per l’astensione e che, fino ad ora, non ha saputo dedicare tempo ad alcun approfondimento relativo all’appuntamento elettorale”.

Sono oltre 1 milione le persone senza cittadinanza nate o cresciute in Italia.

