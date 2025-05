Ci sono viaggi che non finiscono al ritorno e che chiedono di essere raccontati, condivisi, trasformati in consapevolezza. Con queste parole si può riassumere lo spirito della serata che si è tenuta lunedì 5 maggio presso la sala consiliare del Municipio di Gadesco Pieve Delmona: un incontro pubblico intenso e partecipato, pensato per chiudere la Settimana Civica promossa dalle amministrazioni di Gadesco, Pieve Delmona e Persico Dosimo. Un’occasione per restituire alla cittadinanza le emozioni e le riflessioni nate dal recente Viaggio della Memoria nei campi di Mauthausen e Gusen, che ha coinvolto oltre 500 studenti delle scuole superiori cremonesi.

“Con molto piacere. Ho partecipato per la prima volta al Viaggio della Memoria lo scorso mese di marzo, insieme a 500 studenti delle scuole cremonesi – spiega la sindaca Uggeri -. È stata per me una grandissima opportunità, un’esperienza davvero molto significativa. In occasione del 25 aprile, l’Unione del Delmona – quindi i Comuni di Gadesco, Pieve Delmona e Persico Dosimo – organizza ogni anno la Settimana Civica, un periodo con diverse occasioni per riflettere sui valori della libertà e della democrazia. Come tappa conclusiva di questa edizione, abbiamo scelto di dedicare la serata proprio al Viaggio della Memoria. L’idea è nata già durante il viaggio, confrontandoci con la professoressa Ilde Bottoli, che si è subito resa disponibile”.

Dopo il saluto iniziale, gli interventi a partire dalla professoressa Ilde Bottoli, responsabile del Progetto Memoria della rete delle scuole superiori cremonesi, che ha ricordato il lungo cammino compiuto nel corso di quasi trent’anni e della dirigente del Torriani, scuola capofila, Simona Piperno sull’importanza del fare rete e tramandare la memoria attraverso la partecipazione dei giovani.

“Ci sembrava particolarmente significativo chiudere la Settimana Civica – prosegue Chiara Uggeri –, nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia, dando spazio a questo momento intenso che abbiamo vissuto così di recente, coinvolgendo anche altri partecipanti al viaggio a Mauthausen e Gusen”.

Sono seguiti gli interventi della professoressa Daniela Parrella dell’IIS Stradivari e delle studentesse Irene Curcio (IIS Stradivari) e Marta Guarneri (Liceo Anguissola), che hanno raccontato esperienze e progetti scolastici legati al Viaggio, mentre la professoressa Barbara Dondi ha presentato il giornalino realizzato dagli studenti del Manin. Ha chiuso gli interventi il sindaco di Persico Dosimo Giuseppe Bignardi.

A chiudere la serata, il reportage realizzato da CR, che ha permesso al pubblico di rivivere il cammino nei luoghi della memoria.

Cristina Coppola

