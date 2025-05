“Voglio rassicurare tutti i cremonesi che la nostra lista civica sul tema della sicurezza in città proseguirà nell’ evidenziare, ogni volta, le gravi criticità che contraddistinguono l’azione amministrativa della Giunta guidata da Andrea Virgilio. Poi ben vengano contatti istituzionali con il governo centrale per la gestione delle risorse, ma da parte nostra non ci sarà alcun asse con chi per anni ha ridotto il problema a una sola questione di percezione facendo finta di non vedere la realtà, che dice ben altre cose”. Lo dice Alessandro Portesani capogruppo di ‘Novità a Cremona ‘ in consiglio comunale commentando l’incontro tra il sindaco Andrea Virgilio e il senatore di Fdi Renato Ancorotti proprio sul tema della sicurezza in città.

“Di certo non possiamo non apprezzare l’impegno istituzionale di Ancorotti, spiega Portesani, ma altresì non cadiamo in trappole politiche che ci potrebbero a condividere impostazioni che non fanno parte del nostro DNA e dell’impegno nei confronti dei nostri concittadini assunti in campagna elettorale e nel ruolo di opposizione”.

“Voglio solo ricordare a tutti quelli che amano Cremona che Virgilio e tutto il centro sinistra hanno per mesi sbertucciato il centro destra spiegando che il tema della sicurezza non esisteva: solo percezioni. Poi accortosi di quanto accadeva in città: risse, ferimenti, rapine, danneggiamenti sono corsi dal centrodestra, al governo del Paese, a chiedere aiuto; non facendo praticamente nulla, o quasi, di quanto di competenza del Comune. Basti osservare la mancanza di presidi serali della Polizia Locale nei luoghi più a rischio della città “, stigmatizza Portesani.

“Intanto nulla è cambiato in città. Gli episodi di violenza soprattutto nelle aree centrali della città proseguono quotidianamente: ultimo le bastonate di ieri in un parco pubblico ai danni di un giovane. Tutte le forze di opposizione, Fratelli d’Italia, compresa chiedono da mesi azioni e provvedimenti per arginare questi fenomeni. Appelli caduti tristemente nel vuoto da parte di Virgilio e della sua Giunta. Solo risposte ovvie e scontate che riflettono una situazione nota da tempo”, continua il capogruppo di Novità a Cremona.

Serve un centrodestra unito, chiaro nelle scelte e coerente con gli impegni presi. Solo così possiamo dare risposte vere ai cremonesi sulla sicurezza. Le ambiguità e i compromessi di certa sinistra locale, invece, ci hanno consegnato i problemi di oggi. E intanto ribadiamo il nostro ringraziamento alle forze dell’ordine che rispondo al governo centrale, perché le uniche azioni incisive sul tema sicurezza sono state compiute da loro”, conclude Portesani.

