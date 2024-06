Il Vescovo di Cremona il 2 giugno, ha reso note alle comunità alcune scelte relative al ministero e alla vita dei sacerdoti diocesani, ringraziandoli tutti per la disponibilità espressa, all’interno del necessario confronto tra esigenze delle comunità, visione diocesana e cammini personali. Una particolare attenzione viene riservata al potenziamento della Comunità presbiterale che anima il Seminario vescovile, chiamato ad aver cura non solo della formazione dei seminaristi, ma anche di altre proposte formative per tutte le vocazioni e i ministeri, in sinergia con i vari uffici pastorali.

Ecco i parroci coinvolti nei nuovi impegni

Mons. Antonio CENSORI: Canonico della Cattedrale e Cappellano dell’Azienda speciale Cremona Solidale

Don Marco D’AGOSTINO: Parroco di Viadana e Buzzoletto

Don Federico CELINI: Rettore del Seminario vescovile

Don Ernesto MARCIÒ: Parroco di Cella Dati, Derovere, Longardore, Pieve San Giacomo, Pugnolo, San Salvatore, Sospiro, Tidolo

Don Massino SANNI: Parroco dell’Unità pastorale “S. Maria Immacolata”, formata dalle parrocchie di Cividale Mantovano, Rivarolo Mantovano e Spineda

Don Alfredo ASSANDRI: Parroco dell’Unità pastorale “S. Bernardino da Siena”, formata dalle parrocchie di Calvatone, Romprezzagno e Tornata

Don Claudio RUBAGOTTI: anche Parroco di Vicoboneghisio, Camminata, Cappella

Don Maurizio GERMINIASI: Collaboratore parrocchiale di “S. Leonardo” e “S. Stefano” in Casalmaggiore e di Camminata, Cappella e Vicoboneghisio (residente a Vicoboneghisio)

Don Maurizio GHILARDI: ha chiesto di vivere un anno di esperienza e verifica vocazionale coi Frati Minori Cappuccini della Lombardia

Don Paolo ARIENTI: anche Parroco di Boschetto e Migliaro in Cremona

Don Nicola PREMOLI : Collaboratore dell’Unità pastorale “Don Primo Mazzolari” in Cremona, formata dalle parrocchie di S. Ambrogio, Cambonino, Boschetto, Migliaro (residente al Boschetto)

Don Luigi PISANI: Collaboratore parrocchiale di Gazzuolo, Belforte, Commessaggio e a disposizione delle esigenze zonali (residente a S. Martino dall’Argine)

Don Francesco CORTELLINI: Parroco di Bozzolo e S. Martino dall’Argine

Don Stefanito LAZZARI: anche Parroco di Picenengo

Don Giovanni NAVA: Collaboratore parrocchiale di S. Antonio M. Zaccaria e Picenengo in Cremona

Don Maurizio PEDRETTI: Collaboratore parrocchiale dell’Unità pastorale “B. Vergine della Misericordia”, formata dalle parrocchie di Castelleone e Corte Madama

Don Enrico MAGGI: sacerdote cooperatore al Santuario S. Maria del Fonte in Caravaggio

Don Cristiano LABADINI: anche Parroco di Sesto Cremonese

Don Cesare CASTELLI: Collaboratore parrocchiale di Sesto Cremonese, Cortetano e Casanova del Morbasco (residente a Casanova del Morbasco)

Don Gino ASSENSI: Collaboratore parrocchiale di “S. Leonardo” e “S. Stefano” in Casalmaggiore e di Camminata, Cappella e Vicoboneghisio; assistente spirituale supplente Ospedale Oglio Po

Don Claudio CORBANI: Parroco di Martignana di Po

Don Gabriele BATTAINI: Moderatore dell’Unità pastorale formata dalle parrocchie di Casalsigone, Castelnuovo Gherardi, Corte de’ Frati, Olmeneta e Pozzaglio

Don Eugenio TREZZI: Collaboratore parrocchiale di S. Michele in Cremona

Don Andrea LAMPERTI TORNAGHI: ha chiesto un periodo di riposo, anche per esigenze di famiglia

Don Fabio SANTAMBROGIO: Parroco di Pandino

Don Giuseppe VALERIO: Vicario parrocchiale di Pandino

Don Angelo PICCINELLI: Parroco di Calcio, Pumenengo e Santa Maria in Campagna

Don Andrea BASTONI: Parroco di Soresina

Don Gian Angelo STORARI: Parroco dell’Unità pastorale formata dalle parrocchie di Pizzighettone, Regona, Roggione e Gera d’Adda

Don Antonio TRAPATTONI: Parroco di Fornovo S. Giovanni

Mons. Giansante FUSAR IMPERATORE: anche Parroco di Masano

Don Valerio LAZZARI: animatore in Seminario vescovile, collaboratore della Pastorale vocazionale, responsabile diocesano dei Ministranti

Mons. Adelio BUCCELLÈ: Canonico della Cattedrale

Don Daniele PIAZZI: Collaboratore parrocchiale di S. Abbondio in Cremona

© Riproduzione riservata